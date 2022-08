Japonsko a USA podpísali dohodu o udržaní mieru v Taiwanskom prielive

Tokio 5. augusta (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida v piatok označil odpálenie čínskych balistických rakiet počas vojenských cvičení v okolí Taiwanu za vážny problém, ktorý má vplyv na národnú bezpečnosť a bezpečnosť občanov Japonska. Takisto povedal, že Washington a Tokio budú spolupracovať na udržaní mieru a stability v Taiwanskom prielive. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Tokio tvrdí, že štyri z piatich čínskych balistických rakiet, ktoré dopadli do výlučnej hospodárskej zóny Japonska, pravdepodobne preleteli ponad hlavný ostrov Taiwanu. Japonsko voči Číne protestovalo diplomatickou cestou. Taiwanské ministerstvo obrany uviedlo, že rakety leteli vysoko v atmosfére a nepredstavovali žiadnu hrozbu.



"Kroky Číny majú tentoraz vážny vplyv na mier a stabilitu nášho regiónu a medzinárodného spoločenstva," povedal Kišida prítomným novinárom po stretnutí s predsedníčkou americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou. Povedal, že obaja spojenci budú spolupracovať na udržaní mieru a stability v Taiwanskom prielive, kľúčovej lodnej trase.



Čína vo štvrtok spustila vojenské cvičenia v Taiwanskom prielive, ktoré budú trvať do nedele. Okrem toho odpálila aj 11 balistických rakiet. Ide o reakciu na nedávnu návštevu Pelosiovej na Taiwane. Peking považuje tento samosprávny ostrov za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať.



Kišida ďalej uviedol, že s Pelosiovou diskutovali o geopolitických otázkach vrátane záležitostí týkajúcich sa Severnej Kórey, Číny a Ruska, ako aj o snahe dosiahnuť svet bez jadrových zbraní.



Osemdesiatdvaročná americká politička po stretnutí s Kišidom uviedla, že Spojené štáty "nedovolia" Číne izolovať Taiwan. "Môžu sa snažiť zabrániť Taiwanu v návšteve alebo účasti na iných miestach, ale nebudú Taiwan izolovať tým, že nám budú brániť tam cestovať," povedala.



Pelosiová sa priamo k vojenským cvičeniam nevyjadrila, no v súvislosti s jej návštevou ázijských krajín vrátane Taiwanu zopakovala, že nešlo o úsilie "zmeniť status quo" v regióne. Dodala, že jej cieľom je zabezpečiť mier v Taiwanskom prielive.



Pelosiová pricestovala do Tokia vo štvrtok večer z Južnej Kórey, ďalšieho kľúčového spojenca USA, kde navštívila aj demilitarizovanú zónu, ktorá oddeľuje Južnú Kóreu od KĽDR. V Japonsku, ktoré je poslednou zastávkou jej ázijského turné, je prvýkrát od roku 2015.