Japonsko a USA diskutujú o možnom posilnení vojenskej spolupráce

Tokio 25. marca (TASR) - Japonsko a Spojené štáty diskutujú o spôsoboch posilnenia vojenskej spolupráce, uviedol v pondelok hovorca vlády v Tokiu. Reagoval tak na správy médií, že operácie USA na japonskom území by sa mohli posilniť s cieľom vzdorovať Číne, informuje agentúra AFP.



Japonské médiá a britský denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na diplomatické zdroje informovali, že na aprílovom summite USA - Japonsko dôjde k preskúmaniu bezpečnostnej dohody medzi týmito krajinami. Podľa nich je tento krok súčasťou opatrení zameraných proti rastúcemu vojenskému a politickému vplyvu Číny v ázijskom a tichomorskom regióne.



"Japonsko a Spojené štáty diskutujú o spôsoboch posilnenia spolupráce v oblasti velenia a riadenia s cieľom zvýšiť interoperabilitu a pripravenosť," citovala AFP hovorcu japonskej vlády.



Ako ďalej spresnil, zatiaľ nedošlo k rozhodnutiu o štruktúre USA vrátane posilnenia funkcií amerických síl v Japonsku, v ktorom sa v súčasnosti nachádza 54.000 príslušníkov americkej armády.



Tokio chce do roku 2027 zvýšiť výdavky na obranu na dve percentá HDP - podľa vzoru hranice stanovenej Severoatlantickou alianciou (NATO). Zároveň varuje, že Čína predstavuje "najväčšiu strategickú výzvu" pre bezpečnosť Japonska.



Japonské noviny Yomiuri v pondelok s odvolaním sa na americké a japonské zdroje informovali o možných zmenách v spolupráci medzi USA a Japonskom. V správe sa uvádza, že v Japonsku by mohol vzniknúť trvalý americko-japonský spoločný tím, ktorý by zaistil užšiu vojenskú spoluprácu.



Noviny vysvetlili, že Japonsko musí v súčasnosti pri rôznych rozhodnutiach spolupracovať s Tichomorským velením americkej armády so sídlom na Havaji.



Podľa denníka FT je americké ministerstvo obrany - Pentagón - ešte ďaleko od prijatia akéhokoľvek rozhodnutia, ale Japonsko i USA sú v zásade za posilnenie vzťahov "v reakcii na to, čo považujú za rastúcu hrozbu zo strany Číny". Tieto potenciálne plány denník označil za za "najväčšiu modernizáciu (americko-japonskej) bezpečnostnej aliancie od podpísania zmluvy o vzájomnej obrane v roku 1960".



Japonský premiér Fumio Kišida sa 10. apríla stretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom vo Washingtone. Nasledujúci deň sa uskutoční v Bielom dome prvý trojstranný summit aj za účasti filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa.