Japonsko a USA odsúdili vypustenie špionážneho satelitu KĽDR

Tokio/Washington 31. mája (TASR) - Japonsko v stredu označilo vypustenie "balistickej rakety" KĽDR za porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady (BR) OSN. Stalo sa tak po tom, čo sa Severná Kórea pokúsila o vypustenie vojenského špionážneho satelitu, ktorý sa však v dôsledku technickej poruchy zrútil do mora. Incident odsúdili aj Spojené štáty. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Jonhap.



Generálny tajomník japonskej vlády Hirokazu Matsuno uviedol, že "takéto vypustenie balistickej rakety je porušením rezolúcií BR OSN" a dodal, že Japonsko tento čin "ostro odsúdilo".



Podobne zareagoval aj Biely dom, ktorý vypustenie satelitu tiež označil za "bezočivé porušenie" niekoľkých rezolúcií BR OSN. Hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Adam Hodge dodal, že americký prezident Joe Biden a jeho bezpečnostný tím "spolu so spojencami a partnermi vzniknutú situáciu posudzujú".



Washington zároveň vyzval všetky krajiny, aby vypustenie rakety KĽDR odsúdili. Pozval tiež predstaviteľov Severnej Kórey k rokovaciemu stolu.



"Dvere k diplomacii nie sú zatvorené. Pchjongjang však musí okamžite ukončiť svoje provokatívne kroky," uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Agentúra AFP pripomína, že vypustenie vojenského satelitu a jeho následné zrútenie do mora po technických komplikáciách potvrdila samotná Severná Kórea. Ako prvá však o "vesmírnej nosnej rakete" informovala juhokórejská armáda, ktorá uviedla, že zariadenie preletelo cez Žlté more a následne zmizlo z radarov. Dodala tiež, že lokalizovala a snaží sa vyloviť objekt, ktorý považuje za časť zrúteného satelitu.



Úrady v Soule v súvislosti s vypustením rakety vydali výzvu na prípadnú evakuáciu, varovanie však bolo vydané omylom. Sirény sa rozozvučali aj v japonskej prefektúre Okinawa, poplach bol však po približne 30 minútach zrušený.