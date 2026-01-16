< sekcia Zahraničie
Japonsko a USA sa dohodli na rozšírení spolupráce v oblasti obrany
Krajiny dohodu uzavreli počas stretnutia japonského ministra obrany Šindžira Koizumiho a šéfa Pentagónu Petea Hegsetha vo Washingtone.
Autor TASR
Tokio 16. januára (TASR) - Tokio a Washington v piatok uzavreli dohodu o posilnení spoločnej výroby obranného vybavenia a rozšírení svojej vojenskej prítomnosti vo vodách juhozápadne od japonskej pevniny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Krajiny dohodu uzavreli počas stretnutia japonského ministra obrany Šindžira Koizumiho a šéfa Pentagónu Petea Hegsetha vo Washingtone, kde sa tiež zaviazali k ďalšej spolupráci v oblasti dodávateľských reťazcov vrátane kritických minerálov.
Japonsko má s Čínou výrazne napäté vzťahy od novembra, keď japonská premiérka Sanae Takaičiová uviedla, že prípadný čínsky útok na Taiwan by mohol vyvolať vojenskú odpoveď Tokia. Argumentovala tým, že takýto zásah Pekingu by mohol predstavovať ohrozenie existencie Japonska.
Čína, ktorá považuje Taiwan za svoje odštiepenecké územie, reagovala zablokovaním vývozu tovaru s potenciálnym vojenským využitím do Japonska, čo v Tokiu vyvolalo obavy, že Peking by mohol obmedziť dodávky vzácnych zemín.
Vzhľadom na to, že „bezpečnostná situácia v Ázii sa rýchlo zhoršuje“, „obaja ministri potvrdili, že spojenectvo medzi Japonskom a USA zostáva absolútne nezmenené“, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vydalo japonské ministerstvo obrany.
Krajiny sa dohodli na ďalšom rozvoji spoločnej výroby rakiet vzduch-vzduch a protivzdušných striel i na rozšírení „sofistikovanejších a praktickejších spoločných cvičení na rôznych miestach vrátane juhozápadného regiónu“, uvádza sa v stanovisku.
Posilnenie obrany v tomto regióne, ktorý zahŕňa oblasti ako ostrov Okinawa, je jednou z hlavných priorít Japonska.
Okinawa, kde sa nachádza väčšina amerických vojenských základní v Japonsku, slúži ako kľúčová základňa USA na monitorovanie Číny, Taiwanského prielivu a Kórejského polostrova.
Krajiny dohodu uzavreli počas stretnutia japonského ministra obrany Šindžira Koizumiho a šéfa Pentagónu Petea Hegsetha vo Washingtone, kde sa tiež zaviazali k ďalšej spolupráci v oblasti dodávateľských reťazcov vrátane kritických minerálov.
Japonsko má s Čínou výrazne napäté vzťahy od novembra, keď japonská premiérka Sanae Takaičiová uviedla, že prípadný čínsky útok na Taiwan by mohol vyvolať vojenskú odpoveď Tokia. Argumentovala tým, že takýto zásah Pekingu by mohol predstavovať ohrozenie existencie Japonska.
Čína, ktorá považuje Taiwan za svoje odštiepenecké územie, reagovala zablokovaním vývozu tovaru s potenciálnym vojenským využitím do Japonska, čo v Tokiu vyvolalo obavy, že Peking by mohol obmedziť dodávky vzácnych zemín.
Vzhľadom na to, že „bezpečnostná situácia v Ázii sa rýchlo zhoršuje“, „obaja ministri potvrdili, že spojenectvo medzi Japonskom a USA zostáva absolútne nezmenené“, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vydalo japonské ministerstvo obrany.
Krajiny sa dohodli na ďalšom rozvoji spoločnej výroby rakiet vzduch-vzduch a protivzdušných striel i na rozšírení „sofistikovanejších a praktickejších spoločných cvičení na rôznych miestach vrátane juhozápadného regiónu“, uvádza sa v stanovisku.
Posilnenie obrany v tomto regióne, ktorý zahŕňa oblasti ako ostrov Okinawa, je jednou z hlavných priorít Japonska.
Okinawa, kde sa nachádza väčšina amerických vojenských základní v Japonsku, slúži ako kľúčová základňa USA na monitorovanie Číny, Taiwanského prielivu a Kórejského polostrova.