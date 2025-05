Japonsko a USA sú stále ďaleko od dohody o clách

Tokio 4. mája (TASR) - Spojené štáty a Tokio sa ešte ani zďaleka nedohodli na znížení ciel, ktoré plánuje Washington v záujme ochrany svojich výrobcov uvaliť na všetok japonský tovar. Napísal to v nedeľu japonský ekonomický denník Nikkei s odvolaním sa na ministra pre hospodársku obnovu Rjóseia Akazawa, ktorý sa práve vrátil z Washingtonu z druhého kola obchodných rokovaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



V tejto fáze neexistuje text dohody, ktorú by obe strany mohli dosiahnuť, citoval denník ministra. Tokio podľa Akazawu neprijme dohodu, ktorá by zachovala vyššie clá na japonské autá a niektoré ďalšie tovary. Japonský premiér Šigeru Išiba na sobotňajšom stretnutí s Akazawom zdôraznil, že Tokio požaduje, aby Washington prehodnotil svoju colnú politiku. Podľa jeho slov prebiehajú konzultácie o všetkých zvýšeniach ciel vrátane ciel vo výške 25 % na autá, oceľ a hliník.



Japonské médiá už skôr informovali, že zástupcovia Spojených štátov začiatkom mája počas druhého kola rokovaní s Akazawom odmietli čo i len diskutovať o zrušení zvýšených ciel na tieto tovary, ktoré sú kľúčové pre japonský vývoz. Tretie kolo obchodných konzultácií by sa malo uskutočniť v druhej polovici mája.