Japonsko a Vietnam sa dohodli na posilnení bezpečnostnej spolupráce

Hanoj 19. októbra (TASR) - Japonsko a Vietnam sa v pondelok dohodli na posilnení spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. Na základe dosiahnutej zmluvy Tokio dodá Hanoju obranné vybavenie a technológie.



Na spolupráci sa v Hanoji dohodli japonský premiér Jošihide Suga a jeho vietnamský náprotivok Nguyen Xuan Phuc. Ide o Sugovu prvú zahraničnú cestu od jeho septembrového nástupu do funkcie.



Zmluva prichádza v čase znepokojenia nad narastajúcimi aktivitami Číny v spornom Juhočínskom mori, kde Peking posilňuje svoju vojenskú prítomnosť. Podľa japonských médií dostane Vietnam hliadkovacie lietadlá a radary.



Na Juhočínske more, bohaté na nerastné suroviny, si v plnej miere robí nárok Čína, ale v tejto súvislosti majú teritoriálne požiadavky aj Vietnam, Filipíny, Malajzia, Brunej a Taiwan, pripomína tlačová agentúra AFP.



Čína deklaruje svoj nárok na Juhočínske more budovaním malých ostrovov so základňami, pristávacími dráhami a prístavnými zariadeniami, ako aj odpaľovaním balistických striel v rámci vojenských cvičení.



Japonsko a Vietnam budú tiež spolupracovať na prípade japonských občanov unesených Severnou Kóreou, dohodli sa premiéri. Tokio tvrdí, že Pchjongjang v 70. a 80. rokoch uniesol desiatky Japoncov s cieľom vzdelávať svojich vlastných agentov v japonskom jazyku a kultúre.



Japonsko a Vietnam sa dohodli aj na obnovení leteckého spojenia medzi oboma krajinami, ktoré bolo v marci pozastavené v dôsledku koronavírusovej pandémie.