Abe už je najdlhšie slúžiacim premiérom krajiny v novodobých dejinách

Tokio 20. novembra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe sa v stredu zapisuje do dejín ako najdlhšie slúžiaci politický líder Japonska, hoci sa mu doposiaľ nepodarilo dosiahnuť najväčší cieľ, a síce zmeniť pacifistickú štátnu ústavu, píše v stredu agentúra AP.



Abe zaznamenáva v stredu svoj 2887. deň v úrade, čim prekonal doterajší rekord Taróa Kacura zo začiatku 20. storočia.



Kacura (1848-1913) pôsobil ako predseda vlády Japonska s prestávkami od roku 1901 do roku 1913. Počas jeho vlády bolo uzavreté spojenectvo s Britániou a viedla sa rusko-japonská vojna.



Abe sa po krátkom neúspešnom vládnutí v rokoch 2006-07 vracia do funkcie premiéra v roku 2012. Od toho času kontinuálne posilňuje obranné kapacity Japonska, no zmeniť japonskú ústavu tak, aby umožňovala zriadiť kompletnú armádu, sa mu však doposiaľ nepodarilo, komentuje agentúra AP. Abe tieto ambície ešte zintenzívňuje s končiacim sa mandátom v roku 2021 a to i napriek malému záujmu verejnosti.



Predseda japonskej vlády v stredu zopakoval svoje sľuby zastaviť defláciu, vyrovnať sa so starnúcou a ubúdajúcou populáciou krajiny a dosiahnuť zmenu ústavy.



Abe v roku 2014 prikročil k reinterpretácii pacifistickej povojnovej ústavy so zámerom umožniť použitie kolektívnej sebaobrany - bránenie spojencov bez toho, aby bolo napadnuté samotné Japonsko - a rozšíriť úlohu japonských ozbrojených zložiek na základe novej bezpečnostnej legislatívy v roku 2016.



Ak Abe (65) zostane pri moci, 24. augusta 2020 bude mať odslúžené i najdlhšie neprerušované obdobie v premiérskom kresle. Súčasným držiteľom tohto prvenstva je bývalý premiér a držiteľ Nobelovej ceny mieru Eisaku Sató, ktorý v rokoch 1964-72 strávil v úrade 2798 dní za sebou.