V Japonsku potvrdili smrť radikála, po ktorom pátrali vyše 50 rokov

Tokio 27. februára (TASR) - Sedemdesiatročný Japonec, ktorý v januári na smrteľnej posteli priznal, že je jeden z najhľadanejších páchateľov na úteku, hovoril pravdu. Podľa polície to potvrdila analýza DNA, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Satoši Kirišima, bývalý člen japonskej radikálnej ľavicovej skupiny, ktorá stála za smrtiacimi bombovými útokmi v 70. rokoch minulého storočia, bol na zozname hľadaných osôb takmer 50 rokov. Jeho fotografie s úsmevom na tvári boli podľa AFP takmer všadeprítomné pred policajnými stanicami po celom Japonsku.



K nečakanému prelomu v prípade došlo minulý mesiac, keď smrteľné chorý sedemdesiatnik, hospitalizovaný v nemocnici neďaleko Tokia, na smrteľnej posteli vyhlásil, že on je Kirišima. To podnietilo nemocničný personál upozorniť políciu. Muž o niekoľko dní na to zomrel.



V nadväznosti bola vykonaná analýza DNA, ktorá potvrdila, že "osoba, ktorá zomrela 29. januára v nemocnici, bol sám Satoši Kirišima", uviedol v utorok pre agentúru AFP hovorca tokijskej polície.



Dodal, že po overení jeho identity bolo okresnej prokuratúre zaslaných päť spisov prípadov vrátane Kirišimu. V jednom z nich Kirišima údajne pomohol nastražiť podomácky vyrobenú bombu, ktorá odpálila časť budovy v tokijskej luxusnej štvrti v apríli 1975.



Miestne médiá informovali, že polícia ho krátko pred smrťou vypočúvala a Kirišima si spomenul na podrobnosti o svojej rodine a radikálnej skupine, ktoré mohol poznať iba on sám.



V mladosti bol členom Východoázijskeho protijaponského ozbrojeného frontu, ktorý v 70. rokoch minulého storočia zosnoval sériu fatálnych bombových útokov na korporátne spoločnosti vrátane jedného na japonského giganta Mitshubishi Heavy Industries, pri ktorom zahynulo osem ľudí.