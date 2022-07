Bezpečnostné opatrenia pre Abeho podľa polície neboli dostatočné

Tokio 9. júla (TASR) - K "nepopierateľným" nedostatkom došlo v zaisťovaní bezpečnosti bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho, ktorého v piatok počas prejavu v rámci predvolebnej kampane zastrelil atentátnik. Povedal to v sobotu Tomoaki Onizuka, šéf polície prefektúry Nara, kde k streľbe došlo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Najznámejší japonský politik Abe bol na turné v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami do hornej komory japonského parlamentu, keď na neho páchateľ z blízka vystrelil. Bezpečnosť na lokálnych podujatiach takéhoto charakteru môže byť v Japonsku relatívne uvoľnená. Krajina má nízku mieru zločinnosti a prísne zákony ohľadne držby zbraní.



Vzhľadom na Abeho profil sa však objavili otázky, či opatrenia na jeho ochranu neboli až príliš laxné, píše AFP.



"Domnievam sa, problémy s ochranou a bezpečnostnými opatreniam pre bývalého premiéra Abeho boli nepopierateľné," povedal Onizuka novinárom. Zároveň dodal, že v prípade sa podnikne dôkladné vyšetrovanie s cieľom ujasniť okolnosti incidentu.



Atentátnik Jamagami Tecuja v piatok podomácky vyrobenou zbraňou dvakrát odzadu vystrelil na japonského expremiéra v meste Nara počas jeho prejavu v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami do hornej komory japonského parlamentu. Po zadržaní ako motív činu uviedol svoju nespokojnosť s Abem.



Tecuja vypovedal, že prechovával nenávisť voči istej náboženskej skupine a skutok spáchal, lebo sa domnieval, že bývalý premiér Abe bol na túto organizáciu napojený. O akú skupinu ide, nie je zatiaľ známe.



Šinzó Abe zraneniam podľahol v ten istý deň v nemocnici. Mal 67 rokov.