Japonsko bude hostiť spoločné vojenské cvičenie s USA a Francúzskom

Tokio 23. apríla (TASR) - Japonsko v máji na juhozápade svojho územia uskutoční spoločné vojenské cvičenie s americkými a francúzskymi silami. Oznámilo to v piatok tamojšie ministerstvo obrany, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra Reuters.



Manévre, ktoré budú prebiehať od 11. do 17. mája, budú prvým rozsiahlym cvičením v Japonsku s účasťou pozemných síl zo všetkých troch zmienených krajín, oznámili vo vyhlásení japonské pozemné sily.



Cvičenie prichádza v čase, keď sa Tokio usiluje o prehĺbenie obrannej spolupráce mimo svojho kľúčového spojenca USA so zámerom kontrovať narastajúcej priebojnosti Pekingu vo Východočínskom a Juhočínskom mori.



Francúzsko má strategické záujmy v indicko-tichomorskom regióne, kde má svoje zámorské územia vrátane ostrova Réunion (v Indickom oceáne) a Francúzskej Polynézie (v Tichom oceáne).



Minulý týždeň sa japonský premiér Jošihide Suga a americký prezident Joe Biden zaviazali, že budú pevne stáť proti Číne a zintenzívnia spoluprácu aj v oblasti technológií.



Japonsko dlhodobo tvrdí, že sa cíti ohrozené vojenskou kapacitou Číny a jej územnými nárokmi. Týka sa to najmä čínskej aktivity v súvislosti s ostrovmi Senkaku spravovanými Japoncami, ktoré si Peking nárokuje a nazýva ich Tiao-jü.



O morské teritóriá, ktoré Čína vyhlasuje za svoje, súperia i Vietnam, Filipíny, Malajzia, Brunej a Taiwan.