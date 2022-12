Japonsko bude od cestujúcich z Číny vyžadovať test na covid

Tokio 27. decembra (TASR) - Japonsko bude od piatka vyžadovať od cestujúcich z Číny prichádzajúcich na japonské územie absolvovanie testu na ochorenie COVID-19, oznámil v utorok tamojší premiér Fumio Kišida. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Japonská vláda prijala predmetné rozhodnutie na základe informácií, že sa koronavírus v Číne rýchlo šíri, povedal Kišida. "Je náročné zistiť presnú situáciu z dôvodu veľkých rozdielov medzi údajmi (tamojších) ústredných a miestnych orgánov a medzi vládou a súkromným sektorom," uviedol. "V Japonsku to vyvoláva čoraz väčšie obavy," dodal.



Japonské úrady budú od cestujúcich z Číny alebo tých, ktorí ju sedem dní pred príchodom na japonské územie navštívili, vyžadovať, aby podstúpili test na koronavírus, spresnil Kišida. Ľudia s pozitívnym výsledkom testu budú umiestnení do sedemdňovej karantény v určených zariadeniach, povedal. Dodal, že obmedzia aj letové linky z pevninskej Číny.



Tokio v uplynulých mesiacoch zmiernilo protipandemické opatrenia pre cestujúcich – a pre turistov sa táto ostrovná krajina znovu úplne otvorila iba v októbri. Číňania tak budú od piatka jedinými návštevníkmi, ktorí budú musieť pri príchode do Japonska absolvovať test na covid.



Japonská vláda prijala dané rozhodnutie iba niekoľko hodín po tom, čo Čína oznámila, že od 8. januára ruší povinnú karanténu pre osoby prichádzajúce zo zahraničia.



Obmedzenia v oblasti hromadného testovania a karantény uvoľnila Čína na začiatku decembra – po takmer troch rokoch snahy úplne potlačiť šírenie covidu. Ukončenie povinného testovania na koronavírus však sťažilo sledovanie prudko rastúceho počtu nových prípadov nákazy. Čínske úrady priznali, že v súčasnosti je "nemožné" spočítať celkový počet pacientov s covidom.