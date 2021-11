Bývalá japonská princezná a jej neurodzený manžel opustili krajinu

Japonsko 14. novembra (TASR) - Bývalá japonská princezná Mako v nedeľu spolu so svojím neurodzeným manželom, právnikom Keiom Komurom, odcestovala do New Yorku, informovala agentúra AP.



Manželia odleteli z tokijského letiska Haneda. Kei Komuro v New Yorku pracuje pre právnickú firmu.



Mako sa vydala 26. októbra tohto roku. Uzavretím manželstva s Komurom však princezná oficiálne opustila japonskú cisársku rodinu.



Princezná sa takisto zriekla finančného príspevku, ktorý sa zvyčajne poskytuje ženám z cisárskej rodiny, keď sa vydajú za neurodzených mužov. Podľa miestnych médií sa Mako takto vzdá v prepočte údajne až 1,12 milióna eur.



Svadba princeznej Mako a jej rozhodnutie opustiť cisársku rodinu pritiahlo pozornosť verejnosti a vyvolalo búrlivé reakcie na sociálnych médiách i v bulvárnej tlači, všíma si AP.