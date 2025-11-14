< sekcia Zahraničie
Japonsko chce do boja proti medveďom zapojiť aj bývalých policajtov
Autor TASR
Tokio 14. novembra (TASR) - Japonská vláda navrhuje nasadiť na boj proti medveďom aj policajtov vo výslužbe. Od apríla medvede usmrtili 13 ľudí naprieč krajinou, zranili viac ako 100 a podľa mnohých hlásení vnikajú do domov a obchodov a potulujú sa v blízkosti škôl. TASR o tom píše podľa piatkovej správy agentúry AFP.
Tajomník japonského vládneho kabinetu Minoru Kihara v piatok viedol ministerské stretnutie, na ktorom bol prijatý balík špeciálnych opatrení na riešenie tohto problému. Úrady teraz budú môcť osloviť osoby so skúsenosťami s používaním zbraní, ako sú vojaci alebo policajti vo výslužbe, aby pomohli pri odchyte medveďov. Dotknutým obciam tiež ponúknu dotácie na vykonávanie prieskumov medvedej populácie.
„Cieľom balíka opatrení je znížiť nadmernú populáciu medveďov tým, že sa medvede odstránia z ľudských obydlí a zintenzívnia sa snahy o ich odchyt,“ povedal Kihara na tlačovej konferencii.
Útoky medveďov sú najvážnejšie v severojaponských prefektúrach Akita a Iwata na hlavnom ostrove Honšú. Vedci pripisujú prudký nárast počtu medveďov v obývaných oblastiach rastúcej populácii týchto zvierat v kombinácii s tohtoročnou slabou úrodou lesných plodov a vyľudňovaním vidieka.
V niektorých oblastiach už teraz poľovníkom pri odchyte medveďov pomáhajú príslušníci polície. V prefektúre Iwata po zmene prísnych zákonov na držanie zbraní v niektorých oblastiach hliadkujú policajti vyzbrojení puškami. Vojaci v aktívnej službe zas pomáhajú s presunom pascí, poľovníkov a odchytených medveďov.
