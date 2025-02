Japonsko chce do roku 2040 znížiť emisie skleníkových plynov až o 70 %

Tokio 18. februára (TASR) - Japonská vláda v utorok stanovila nové ciele na zníženie emisií skleníkových plynov v krajine. Do 15 rokov by sa mala znížiť až o 73 percent oproti hodnotám z 2013, uviedlo japonské ministerstvo životného prostredia. TASR o tom píše na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Cieľom je podpora dekarbonizácie v krajine, zabezpečenie stabilných dodávok energie a posilnenie priemyselnej kapacity na podporu hospodárskeho rastu. Reuters uvádza, že ako piaty najväčší producent emisií na svete sa tak Japonsko snaží znížiť svoju závislosť od fosílnych palív.



Tokio sa zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov v najbližšej dekáde o 60 percent a o 73 percent do roku 2040 v porovnaní s hodnotami z roku 2013. Japonsko chce tiež dosiahnuť, aby do roku 2040 polovica vyrobenej elektriny v krajine pochádzala z obnoviteľných zdrojov energie.



Tokio sa zároveň plánuje zamerať na väčšie využívanie jadrovej energie. Podľa Reuters problémy po jadrovej havárii v elektrárni Fukušima spôsobili, že v roku 2023 len 8,5 percent vyrobenej elektriny pochádzalo za jadrových zdrojov. Nové opatrenia majú uľahčiť výstavbu reaktorov novej generácie, dodáva agentúra.



Podľa Parížskej dohody má každá členská krajina poskytnúť OSN podrobný plán, ako dosiahnuť zníženie emisií do roku 2035. Japonsko by Organizácii Spojených národov svoj plán chcelo predložiť už tento mesiac.