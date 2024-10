Japonsko chce mať s Čínou stabilné a konštruktívne vzťahy

Tokio 2. októbra (TASR) - Nový japonský minister zahraničných vecí Takeši Iwaja v stredu vyhlásil, že Tokio chce "stabilný vzťah" s Čínou založený na spoločných záujmoch, avšak "to, čo potrebujeme presadiť, bude presadené". TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Veríme, že budeme spoločne pracovať na tom, aby sme vybudovali konštruktívny a stabilný vzťah," povedal Iwaja na svojej prvej tlačovej konferencii po tom, ako ho v utorok do funkcie vymenoval premiér Išiba.



Minister tiež uviedol, že dúfa, že so svojím čínskym partnerom Wangom I sa stretne "čo možno najskôr", o dátume sa však ešte nerozhodlo.



Vzťahy medzi krajinami sa zhoršili, keďže Čina posilňuje svoju vojenskú prítomnosť okolo sporných území a Japonsko posilňuje väzby v oblasti bezpečnosti so Spojenými štátmi a ich spojencami. "Vidíme pokusy jednostranne zmeniť status quo v regióne východnej Činy, takže musíme vybudovať systém, ktorý takýmto pokusom dôrazne zamedzí," povedal Iwaja s tým, že sa "budú usilovať, aby sa Čína správala zodpovedne".



Iwaja tiež povedal, že ideu vzniku "ázijského NATO", ktorú priniesol nový premiér Šigeru Išiba, by bolo možné zvážiť v strednodobom až dlhodobom horizonte.