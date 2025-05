Japonsko: Čína odstránila svoju poslednú bóju z ekonomickej zóny

Tokio 29. mája (TASR) - Čína odstránila svoju poslednú bóju z výlučnej ekonomickej zóny Japonska, uviedol vo štvrtok hovorca japonskej pobrežnej stráže. Tento krok môže podľa tamojších médií a agentúry AFP naznačovať snahu Pekingu o zlepšenie napätých vzťahov s Tokiom, píše TASR.



Japonsko v decembri oznámilo, že zaznamenalo novú bóju vo svojich vodách južne od ostrova Jonaguni, neďaleko Taiwanu. Ihneď vyzvalo Čínu na jej odstránenie.



Podľa japonských médií by tento krok mohol signalizovať zámer Pekingu zlepšiť napäté vzťahy s Japonskom v čase, keď Čína vzdoruje politickému a ekonomickému tlaku zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Nebudem špekulovať o zámeroch Číny,“ reagoval na otázky novinárov vládny hovorca Jošimasa Hajaši.



Peking už v júli 2023 umiestnil bóju v japonskej výlučnej zóne v blízkosti súostrovia Senkaku, ktoré Tokio spravuje. Nároky naň si robí aj Peking a označuje ho ako Tiao-jü-tao. Vo februári svoju bóju podľa japonskej pobrežnej stráže odstránil.



Čínsko-japonské vzťahy sú dlhodobo poznačené historickými a územnými spormi a v poslednom období sa podľa agentúry ešte viac zhoršili. Prispelo k tomu najmä rozhodnutie Pekingu zakázať dovoz japonských morských plodov po tom, čo Tokio v roku 2023 vypustilo do Tichého oceánu upravenú odpadovú vodu z jadrovej elektrárne Fukušima.



Napätie prehĺbili aj zintenzívnené vojenské aktivity Číny, čo prispelo k zhoršeniu japonskej verejnej mienky voči Pekingu. Ešte viac to vyhrotilo smrteľné dobodanie japonského školáka v Číne v roku 2024 a séria zadržaní japonských občanov čínskymi úradmi, poznamenala AFP.