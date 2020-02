Japonský cisár uviedol, že chorá cisárovná má lepšie aj horšie chvíle

Tokio 23. februára (TASR) - Japonský cisár Naruhito vyhlásil, že jeho manželka cisárovná Masako "má stále lepšie aj horšie chvíle" vo svojom boji o zotavenie sa z choroby spôsobenej stresom, ktorá súvisí s jej kráľovskými povinnosťami. Informovala o tom agentúra AFP.



Zdravie Masako, ktorá bola natoľko v poriadku, že sa mohla zúčastniť na všetkých obradoch Naruhita, keď bol minulý rok intronizovaný, je hlavnou témou rozhovorov v celom Japonsku.



Ľudia začali dúfať, že sa zotavila zo svojej choroby, keďže bola minulý rok prítomná na mnohých verejných podujatiach. Naruhito však varoval, že cisárovná je "ešte len na ceste k uzdraveniu".



"Jej stav je niekedy lepší a niekedy horší a jej vyčerpanie má tendenciu sa predlžovať po veľkej udalosti alebo keď sa udalosti odohrávajú rýchlo za sebou," Naruhito povedal novinárom na tlačovej konferencii pri príležitosti jeho 60. narodenín.



"Chcem, aby sa nikdy príliš nezaťažovala, ale naďalej robila to, čo môže," uviedol. Naruhito označil ako "dobrú konzultantku v súkromných aj oficiálnych záležitostiach".



Naruhito aj Masako študovali v Oxforde, pričom cisár podľa agentúry Reuters označil toto obdobie za jedno z najšťastnejších vo svojom živote. Naruhito sa venoval výskumu dejín riečnej dopravy, zatiaľ čo Masako študovala medzinárodné vzťahy.



V roku 2004 cisársky palác informoval, že Masako podstupuje liečbu choroby spôsobenej stresom, ktorá ju núti vynechávať niektoré kráľovské povinnosti.



Cisár Naruhito je 126. japonským cisárom. Na tróne vystriedal 1. mája 2019 svojho otca Akihita, ktorý abdikoval 30. apríla 2019. Vzhľadom na to, že súčasný cisár má dcéru, princeznú Aiko, ďalším v poradí, teda 127. cisárom, by mal byť jeho mladší brat princ Akišino, resp. jeho 13-ročný syn Hisahito.



Dynastia japonských cisárov je najdlhšie vládnucou dynastiou na svete. Cisári z tohto rodu vládnu krajine už najmenej 1500 rokov.