Cudzie látky sa do vakcín dostali v Japonsku zrejme z ihiel

Tokio 31. augusta (TASR) – Je vysoko pravdepodobné, že prítomnosť cudzích látok, ktoré sa našli vo vakcínach proti koronavírusu od firmy Moderna v japonskej prefektúre Okinava, spôsobilo zrejme nesprávne vloženie ihiel do ampuliek s očkovacími látkami – tie totiž porušili časti gumového uzáveru. Uviedol to v utorok japonský minister zdravotníctva Norihisa Tamura, ktorého citovala agentúra Reuters.



V Okinave na juhu Japonska pozastavili v nedeľu podávanie vakcín od firmy Moderna na základe zistení, že niektoré dávky boli kontaminované. V ampulkách a striekačkách sa totiž našli cudzie látky.



Šéf rezortu zdravotníctva však napriek tomu zdôraznil, že nehrozí nijaké zdravotné riziko. „Bez ohľadu na dôvod (prítomnosti cudzích látok), nehrozia nijaké bezpečnostné či iné problémy," uviedol pred novinármi. „Naďalej budeme zbierať informácie a oznámime, čo sme zistili," dodal. Podotkol pritom, že ani v prípade iných vakcín nie je zriedkavosťou, že do sa do ampulky dostanú aj iné látky.



V sobotu japonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že vyšetruje smrť dvoch mužov, ktorí boli očkovaní vakcínou od Moderny. Obaja dostali dávku zo šarže, ktorej používanie v krajine po správach o kontaminácii minulý týždeň pozastavili. Príčina ich smrti zatiaľ nie je známa.



Japonsko momentálne čelí dosiaľ najhoršej vlne pandémie COVID-19, ktorú spôsobuje nákazlivejší koronavírusový variant delta. Taró Kóno, minister pre administratívne a regulatívne reformy, ktorý má v Japonsku na starosti vakcinačnú kampaň, uviedol, že chce urýchliť dodávky očkovacích látok do oblastí, ktoré boli pre ich nedostatok nútené pozastaviť rezervácie termínov na očkovanie.