Japonsko daruje Taiwanu viac ako milión vakcín od AstraZenecy

Tokio 4. júna (TASR) - Japonský minister zahraničných vecí Tošimicu Motegi v piatok oznámil, že jeho krajina daruje Taiwanu viac ako milión dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, informovala agentúra AFP.



Tento krok môže vyvolať spor s Pekingom, pripomína AFP. Taiwan sa odtrhol od Číny na konci občianskej vojny v roku 1949, Peking však tento demokratický a samosprávny ostrov vníma ako súčasť svojho územia.



Mogeti povedal, že Japonsko o poskytnutie vakcín žiadajú rôzne krajiny a oblasti.



"V súčasnosti sme dokončili prípravy v súvislosti so žiadosťou Taiwanu a bezplatne doručíme 1,24 milióna dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktoré boli vyrobené v Japonsku," povedal.



Vakcíny budú doručené prostredníctvom japonskej diplomatickej misie na Taiwane a mali by prísť v priebehu piatka.



Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyjadrení tento krok privítalo a zdôraznilo, že susediace krajiny "majú spoločné univerzálne hodnoty slobody a demokracie".



Taiwan v súčasnosti čelí náhlemu nárastu v počte prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, píše AFP. Celkový počet prípadov v krajine sa za posledné týždne zvýšil na takmer 10.000 a Taiwan hlási i 166 súvisiacich úmrtí.



Nárast počtu prípadov zaznamenali po tom, ako sa nákaza rozšírila z ohniska z prostredia pilotov leteckých spoločností, pripomína AFP.



Taiwan chce v najbližších mesiacoch začať s hromadným očkovaním a zakladá tisíce vakcinačných stredísk s cieľom podať milión dávok týždenne. Má však problémy so zabezpečením dostatočného počtu dávok, píše AFP.



Doteraz dostal 726.000 dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a 150.000 dávok od americkej spoločnosti Moderna. Ďalšie dávky by mal dostať aj prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX. Tú vytvorili Organizácia Spojených národov a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s cieľom pomôcť krajinám s nízkym a stredným príjmom získať prístup k proticovidovým očkovacím látkam.