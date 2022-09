Demonštranti v Japonsku žiadajú zrušenie štátneho pohrebu Abeho

Tokio 23. septembra (TASR) - Niekoľko stoviek demonštrantov v piatok v japonskom hlavnom meste Tokio žiadalo zrušenie štátneho pohrebu bývalého premiéra. Šinzó Abe zomrel 8. júla po streľbe atentátnika. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Vláda plánuje vystrojiť Abemu štátny pohreb na budúci utorok (27. septembra). Vyvolalo to mnoho nesúhlasných prejavov voči vládnucej Liberálno-demokratickej strane a v krajine sa konajú protestné zhromaždenia a pochody. V Tokiu sa na protest proti pohrebu jeden muž podpálil a museli ho previezť do nemocnice.



Expremiér Abe bol v Japonsku často kritizovaný pre revizionistický prístup k obdobiu druhej svetovej vojny, podporu militarizácie a protekčný spôsob vládnutia, píše AP. Odmietavé postoje k štátnemu pohrebu sa spájajú tiež s Abeho blízkymi väzbami na kontroverznú Cirkev zjednotenia. Atentátnik v júli po zadržaní povedal, že jeho motívom bola nenávisť voči tejto cirkvi.



Približne polovica obyvateľov krajiny nesúhlasí so štátnym pohrebom, napísal v stredu na svojej webovej stránke týždenník Die Zeit s odvolaním sa na výsledky posledných prieskumov.



Štátne pohreby v Japonsku sú tradične vyhradené len pre cisárov. Rozhodnutie o podobnej pocte pre Abeho prijala vláda bez schválenia v parlamente a niektorí právnici spochybňujú zákonnosť takéhoto postupu, píše AP.



Úrady na utorňajší pohreb očakávajú množstvo hostí z Japonska i zo zahraničia vrátane americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej či premiérov Južnej Kórey, Indie, Austrálie a Kanady.