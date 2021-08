Japonsko deň po otvorení paralympiády rozšírilo núdzový stav

Japonský premiér Jošihide Suga hovorí 25. augusta 2021 v Tokiu. Foto: TASR/AP

Tokio 25. augusta (TASR) - Japonská vláda v stredu rozhodla, že rozšíri núdzový stav spôsobený koronavírusom na osem ďalších oblastí. Urobila tak deň po otváracom ceremoniáli paralympiády. Dôvodom je stúpajúci počet prípadov nákazy, ktoré dostali nemocnice pod tlak. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.Opatrenie prichádza zároveň s koncom školských prázdnin, keď infektológovia odporúčajú odklad začatia vyučovania v triedach, aby sa zmiernilo riziko šírenia nákazy koronavírusom. Krajina zaznamenáva v posledných týždňoch vyše 20.000 nových prípadov denne, pričom sa šíri nákazlivejší variant delta.V mestských oblastiach, ako napríklad Tokio, nechávajú pacientov vo vážnom stave čakať celé hodiny alebo musia cestovať dlhé vzdialenosti v sanitkách, kým sa nájdu dostupné nemocničné lôžka.povedal premiér Jošihide Suga ministrom a vládnym predstaviteľom, keď oznamoval rozšírenie núdzového stavu.dodal.Núdzový stav bude platiť v ôsmich ďalších regiónoch, pričom už platí v 13 oblastiach vrátane metropoly Tokio. Predbežný dátum ukončenia je 12. september.Opatrenie znamená, že do veľkej miery je obmedzený predaj alkoholu v reštauráciách a baroch, ktoré zároveň musia skôr zatvárať. Takisto majú ľudia pracovať z domu a nechodiť von, ak to nie je naliehavé.Vláda tiež plánuje zaviesť v štyroch ďalších regiónoch menej prísne opatrenia.Celkovo bude plánovaný krok vlády znamenať, že 33 zo 47 regiónov Japonska bude musieť dodržiavať prísnejšie pandemické pravidlá, keďže krajina hostí po letných olympijských hrách aj paralympiádu.Organizátori tvrdia, že ich opatrenia zastavili šírenie nákazy z účastníkov na japonskú verejnosť, ale niektorí odborníci argumentujú, že konanie športových podujatí podkopáva posolstvo vlády o pandémii a posmeľuje ľudí, aby chodili von.Hlavný poradca vlády pre pandémiu v stredu zákonodarcom povedal, že obce a mestá by mali uvažovať nad predĺžením letných prázdnin pre školákov, lebo tak zabránia šíreniu nákazy.Vláda zatiaľ vylúčila plošné zatváranie škôl a pokračuje v očkovaní obyvateľstva, ktoré sa začalo pomaly, ale už nabralo rýchlosť – teraz je plne zaočkovaných okolo 40 percent populácie.Japonsko dosiaľ zaznamenalo počas pandémie približne 15.500 mŕtvych.