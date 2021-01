Japonsko detekovalo doteraz neznámy variant koronavírusu SARS-CoV-2

Tokio 10. januára (TASR) - Japonské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že u štyroch ľudí, ktorí 2. januára pricestovali do Tokia z Brazílie, sa zistilo, že boli infikovaní novým variantom koronavírusu SARS-CoV-2.



Takadži Wakita, vedúci japonského Národného ústavu infekčných chorôb, uviedol, že tento variant sa líšil od tých, ktoré sa už rozšírili z Británie a Južnej Afriky.



Dodal, že nateraz neexistujú dôkazy o tom, že by "nový kmeň koronavírusu bol nákazlivejší". Podľa Wakitu "je istá podobnosť" s britským a juhoafrickým variantom.



Podľa ministerstva boli v Japonsku zistené aj tri nové prípady nového tzv. britského kmeňa koronavírusu. Ten sa považuje za nákazlivejší.



Japonsko momentálne patrí ku krajinám, ktoré zápasia s nárastom koronavírusových infekcií: Tokio v nedeľu hlásilo 1494 nových prípadov.



V snahe spomaliť alebo zastaviť šírenie koronavírusu nového typu japonská vláda vo štvrtok vyhlásila núdzový stav v Tokiu a troch susedných prefektúrach: Čiba, Kanagawa a Saitama, kde žije asi 30 percent populácie krajiny. Opatrenia, ktoré núdzový stav sprevádzajú, však nie sú také prísne ako lockdown.



Medzičasom sa účastníci šintoistického rituálu v tokijskej svätyni Teppozu Inari v nedeľu modlili za koniec pandémie vyvolanej vo svete koronavírusom SARS-CoV-2, informovala agentúra Reuters.



Spresnila, že obradu predchádzala séria zahrievacích cvičení, po ktorých sa skupina mužov v bedrových rúškach a žien v bielych odevoch ponorila do ľadového kúpeľa.



Tento rituál očisty tela a duše sa koná každý rok vždy v druhú januárovú nedeľu - kým vlani sa na ňom zúčastnili stovky ľudí, dnes ich bolo pre pandémiu len tucet: deväť mužov a tri ženy.