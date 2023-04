Japonsko dočasne zatvorilo svoje veľvyslanectvo v Sudáne

Tokio 25. apríla (TASR) — Japonsko dočasne zatvorilo svoju ambasádu v Sudáne a z tejto bojmi zmietanej krajiny evakuovalo 45 japonských občanov a ich rodinných príslušníkov. V utorok to uviedol japonský premiér Fumio Kišida. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Dohromady 45 osôb odletelo lietadlom japonských ozbrojených síl z východného Sudánu do Džibuti," povedal Kišida. Dodal, že ďalší štyria Japonci odišli zo Sudánu do Džibuti a Etiópie s pomocou Francúzska a medzinárodných organizácií. Neskôr spresnil, že týmto spôsobom opustilo Sudán ďalších osem Japoncov.



"Tým je evakuácia tých Japoncov, ktorí sa včera chceli dostať z Chartúmu, vrátane diplomatického personálu, ukončená," povedal Kišida.



Japonské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že po evakuácii diplomatického personálu bolo japonské veľvyslanectvo v Chartúme dočasne zatvorené. Rezort diplomacie však zriadil styčný úrad v Džibuti, ktorý pomôže Japoncom zostávajúcim v Sudáne s evakuáciou.



Diplomatický personál zo Sudánu už evakuovali i Spojené štáty, Kanada, Británia i Nórsko. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyhlásil, že zo Sudánu už bolo celkovo evakuovaných viac ako 1000 občanov členských krajín EÚ.



V Sudáne už vyše týždeň pokračujú ťažké boje medzi tamojšou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri nich dosiaľ zahynulo najmenej 420 ľudí a 3700 ďalších utrpelo zranenia.