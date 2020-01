Japonsko evakuuje svojich občanov z čínskeho Wu-chanu

Tokio 27. januára (TASR) - Japonsko plánuje evakuovať stovky svojich občanov zo stredočínskeho mesta Wu-chan, kde sa začala epidémia nového koronavírusu. V pondelok o tom informoval zákonodarca a generálny tajomník japonskej vládnej Liberálnodemokratickej strany (LDP) Tošihiro Nikai, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Tokio plánuje poslať charterový let do spomínaného hlavného mesta čínskej provincie Chu-pej v utorok a evakuuje odtiaľ japonských občanov, ktorí si želajú vrátiť sa domov.



Vláda potvrdila, že v provincii žije približne 560 japonských štátnych príslušníkov, spresnil minister zahraničných vecí Tošimicu Motegi.



V nedeľu zistili v Japonsku štvrtý prípad nákazy smrtiacim vírusom, ktorý sa šíri z Číny. Návštevníkovi pochádzajúcemu z Wu-chanu, mužovi po štyridsiatke, diagnostikovali v strednom Japonsku zápal pľúc spôsobený novým koronavírusom, informovalo ministerstvo zdravotníctva.



Muž pricestoval do Japonska minulý týždeň a v piatok 24. januára išiel do nemocnice v prefektúre Aiči, lebo sa uňho objavila horúčka. Diagnózu mu potvrdili v nedeľu, dodala agentúra Kjódó.



Tokio potvrdilo druhý a tretí prípad v piatok a v sobotu, keď dvom návštevníkom z Wu-chanu - mužovi so ženou - diagnostikovali toto vírusové ochorenie.



Prvý prípad zistili v polovici januára, keď mal čínsky občan žijúci v okolí Tokia pozitívne testy na vírus. Tento Číňan začiatkom januára navštívil Wu-chan.