Japonsko eviduje 4 úmrtia a 100 hospitalizácií v kauze doplnkov výživy

Tokio 28. marca (TASR) - Dovedna už štyri úmrtia preveruje japonská farmaceutická spoločnosť Kobayashi Pharmaceutical v súvislosti s ich možným prepojením na užitie výživových doplnkov, ktoré minulý týždeň stiahla z predaja. Prípadom sa zaoberá aj japonské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR na základe štvrtkovej správy agentúry AFP.



Zmienená firma len v pondelok ohlásila, že eviduje 26 hospitalizovaných v súvislosti so zmienenými výrobkami, ktoré bolo možné zakúpiť bez lekárskeho predpisu, pričom obsahovali druh fermentovanej kvasnicovej ryže, nazývanej aj beni kódži. Do štvrtka už evidovala štyri úmrtia a vyše 100 takýchto hospitalizácií.



Viacero výrobkov obsahujúcich zmienenú ryžu stiahla firma z predaja ešte minulý týždeň po sťažnostiach zo strany zákazníkov sťahuje - pre obavy možných problémov s obličkami. Zmienené produkty predtým dodávala aj približne 50 firmám v Japonsku a dvom na Taiwane. Tie ich buď ďalej distribuovali ako tabletky, alebo používali pri výrobe rôznych ďalších produktov, napríklad ružového šumivého saké, šalátového dresingu, chleba či tzv. miso pasty.



Prípadom sa zaoberá aj japonská vláda, pričom premiér Fumio Kišida v parlamente povedal, že po zistení príčiny úmrtí a hospitalizácií preskúma, aké preventívne opatrenia by bolo vhodné zaviesť na zamedzenie podobných prípadov. Vláda o incidente informovala prostredníctvom svojich ambasád aj zahraničie.



Kobayashi Pharmaceutical ešte v pondelok oznámila, že "dosiaľ nedospela k záveru" ohľadne možnej súvislosti medzi stiahnutými výrobkami a problémami s obličkami. Na základe vykonaných analýz však zistila, že jej výživové doplnky obsahovali aj "zložky, ktoré do nich nemala v úmysle zahrnúť".



Firma zároveň minulý týždeň informovala, že prvé sťažnosti na problémy s obličkami dostala už v januári. Minister zdravotníctva Keizó Takemi označil za poľutovaniahodnú skutočnosť, že tieto údaje ihneď neposkytla vládnym orgánom.