Japonsko hlási doposiaľ najviac obetí s koronavírusom za 24 hodín

Tokio 11. februára (TASR) - Japonsko hlási doposiaľ najvyšší počet obetí za 24 hodín, na ochorenie COVID-19 zomrelo 121 ľudí. Informovalo o tom vo štvrtok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Počet úmrtí sa tak v krajine zvýšil na 6678.



Japonsko ešte nezačalo s očkovaním proti koronavírusu, približuje agentúra AP. Tento mesiac by mali prísť na rad ako prví zdravotnícki pracovníci.



V krajine ešte nebol doposiaľ nikdy zavedený lockdown, v hlavnom meste a niektorých mestských oblastiach však platí vládou podporovaný výnimočný stav. Vláda vyzýva obyvateľov, aby nevychádzali z domu a aby reštaurácie zostali v noci zatvorené.



Aj keď vlani zostali v porovnaní so Spojenými štátmi a s Európou prípady koronavírusu v Japonsku na relatívne nízkej úrovni, v poslednom období sa počet infekcií zvyšuje. Stupňujú sa aj požiadavky na zrušenie olympijských hier v Tokiu, ktoré by sa mali začať v júli.