Obdobie dažďov v Japonsku vystriedali extrémne horúčavy

Tokio 27. júna (TASR) - Japonská vláda v pondelok varovala pred výpadkami elektriny, keďže krajinu po skončení obdobia dažďov zasiahli extrémne horúčavy. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Obyvatelia hlavného mesta boli oficiálne požiadaní, aby šetrili energiou, najmä v pondelok podvečer. Úrady sa totiž obávajú, že by mohli skolabovať dodávky elektrickej energie v súvislosti s nadmerným využívaním klimatizácií. Meteorológovia predpovedajú, že v Tokiu bude počas celého dňa až 35 stupňov Celzia. Podľa Japonskej meteorologickej agentúry (JMA) by ortuť teplomerov mala klesnúť pod hranicu 34 stupňov Celzia až v nedeľu.



"Žiadame verejnosť, aby znížila spotrebu energie," uviedol počas pravidelného tlačového brífingu námestník riaditeľa úradu japonskej vlády Jošihiko Isozaki.



Reuters pripomína, že za normálnych okolností by Japonsko v súčasnosti ešte zažívalo obdobie dažďov. Ide o najskorší koniec daždivej sezóny od začiatku zaznamenávania údajov v roku 1951. Horúčavy tento rok prišli o 22 dní skôr než zvyčajne.