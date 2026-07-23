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Japonsko hlási najviac hospitalizácií pre horúčavy od roku 2010
Tokijský hasičský zbor oznámil, že v stredu bolo do nemocníc privezených 453 ľudí, najviac od začiatku vedenia štatistík v roku 2010.
Autor TASR
Tokio 23. júla (TASR) - Tokio v stredu zaznamenalo najvyšší denný počet hospitalizácií v súvislosti s horúčavami od roku 2010. Jedna osoba na následky vysokých teplôt zahynula a štyri ďalšie sú v kritickom stave, informovala agentúra AFP na základe vyjadrenia hovorcu hasičov, píše TASR.
Tokijský hasičský zbor oznámil, že v stredu bolo do nemocníc privezených 453 ľudí, najviac od začiatku vedenia štatistík v roku 2010. Počet výjazdov záchranných služieb v tento deň zároveň dosiahol 63-ročné maximum.
„Vyzývame ľudí, aby dodržiavali pitný režim a používali klimatizáciu,“ povedal vo štvrtok hovorca hasičského zboru. „Zdá sa, že počet (pacientov) sa zvýšil spolu s teplotami. Včera a predvčerom sme zaznamenali značný nárast,“ ozrejmil hovorca. Podľa jeho slov jedna osoba zahynula v prefektúre Tokio, štyri ďalšie sú v kritickom stave a stav 18 ďalších je vážny.
V centrálnej prefektúre Aiči v stredu hospitalizovali 116 ľudí so zdravotnými ťažkosťami súvisiacimi s horúčavami, uviedli úrady. Podľa Japonského meteorologického úradu zaznamenali v ten istý deň teploty nad 40 stupňov Celzia v prefektúrach Mie, Gifu a Šizuoka.
Krajina tento rok zaviedla nový termín na označenie horúčav nad 40 stupňov s názvom „kokušobi“, čo v preklade znamená „krutý horúci deň“. Termín má upriamiť pozornosť verejnosti na varovania súvisiace s horúčavami.
V uplynulom týždni vyhľadalo takmer 11.000 Japoncov zdravotnú pomoc a zahynulo 14 osôb. „Teploty stúpajú od polovice júla a očakáva sa, že horúčavy budú pretrvávať v celej krajine,“ uviedla agentúra na boj s požiarmi a katastrofami.
Klimatické zmeny podľa odborníkov spôsobujú, že sa frekvencia a intenzita horúčav zhoršuje. Japonsko zaznamenalo svoje najhorúcejšie leto vlani, pričom rekordná teplota v meste Isesaki dosiahla v auguste 41,8 stupňa Celzia.
Tokijský hasičský zbor oznámil, že v stredu bolo do nemocníc privezených 453 ľudí, najviac od začiatku vedenia štatistík v roku 2010. Počet výjazdov záchranných služieb v tento deň zároveň dosiahol 63-ročné maximum.
„Vyzývame ľudí, aby dodržiavali pitný režim a používali klimatizáciu,“ povedal vo štvrtok hovorca hasičského zboru. „Zdá sa, že počet (pacientov) sa zvýšil spolu s teplotami. Včera a predvčerom sme zaznamenali značný nárast,“ ozrejmil hovorca. Podľa jeho slov jedna osoba zahynula v prefektúre Tokio, štyri ďalšie sú v kritickom stave a stav 18 ďalších je vážny.
V centrálnej prefektúre Aiči v stredu hospitalizovali 116 ľudí so zdravotnými ťažkosťami súvisiacimi s horúčavami, uviedli úrady. Podľa Japonského meteorologického úradu zaznamenali v ten istý deň teploty nad 40 stupňov Celzia v prefektúrach Mie, Gifu a Šizuoka.
Krajina tento rok zaviedla nový termín na označenie horúčav nad 40 stupňov s názvom „kokušobi“, čo v preklade znamená „krutý horúci deň“. Termín má upriamiť pozornosť verejnosti na varovania súvisiace s horúčavami.
V uplynulom týždni vyhľadalo takmer 11.000 Japoncov zdravotnú pomoc a zahynulo 14 osôb. „Teploty stúpajú od polovice júla a očakáva sa, že horúčavy budú pretrvávať v celej krajine,“ uviedla agentúra na boj s požiarmi a katastrofami.
Klimatické zmeny podľa odborníkov spôsobujú, že sa frekvencia a intenzita horúčav zhoršuje. Japonsko zaznamenalo svoje najhorúcejšie leto vlani, pričom rekordná teplota v meste Isesaki dosiahla v auguste 41,8 stupňa Celzia.