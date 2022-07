Japonsko hlási prvý prípad nákazy vírusom opičích kiahní

Tokio 25. júla (TASR) - Japonsko oznámilo svoj prvý prípad nákazy vírusom opičích kiahní v Tokiu. Podľa agentúry Reuters o tom v pondelok informovala guvernérka japonskej metropoly Juriko Koikeová.



Nakazenou osobou je muž vo veku 30 rokov, ktorý sa vrátil z Európy. Momentálne je hospitalizovaný.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu vyhlásila šírenie opičích kiahní vo viac ako 70 krajinách sveta za stav globálnej zdravotnej núdze.



WHO v minulosti k takémuto kroku pristúpila napríklad v súvislosti s pandémiou COVID-19 v roku 2020, vírusom zika v Latinskej Amerike v roku 2016 či s vírusom eboly v západnej Afrike v roku 2014.



Opičie kiahne sú pomerne zriedkavé ochorenie vyskytujúce sa väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky.



Výskyt tohto vírusu bol donedávna mimo afrického kontinentu evidovaný len zriedka. Od mája tohto roku sa však rozšíril aj do mnohých krajín v Európe či do Severnej Ameriky.



Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDCP) bolo od mája zistených viac ako 16.000 prípadov opičích kiahní v 74 krajinách sveta.



Opičie kiahne spôsobuje vírus, ktorý patrí do tej istej taxonomickej čeľade vírusov ako pravé kiahne. Je však oveľa menej nebezpečný a menej nákazlivý než jeho smrtiaci príbuzný. Medzi prejavy opičích kiahní patria napríklad horúčka, bolesť hlavy a vyrážky.