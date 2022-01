Japonsko hlási prvýkrát vyše 50.000 nových prípadov nákazy

Tokio 22. januára (TASR) - V Japonsku zaznamenali za posledný deň prvýkrát viac ako 50.000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Rekord v tomto smere zaevidovali aj v hlavnom meste Tokio, kde po prvý raz pribudlo vyše 10.000 prípadov nákazy. Prudký nárast nakazených spôsobuje rýchlo sa šíriaci koronavírusový variant omikron, uvádza agentúra Reuters.



V metropole Tokio hlásili v sobotu 11.227 nových prípadov nákazy, čo je viac ako dvojnásobok oproti údaju spred týždňa (4561). K rekordnému prírastku v hlavnom meste došlo len deň po tom, ako začali platiť obmedzenia týkajúce sa mobility a podnikateľskej činnosti, ktoré zaviedla japonská vláda na väčšine územia krajiny vrátane Tokia. V platnosti majú ostať do 13. februára.



V Tokiu za posledný deň pribudli aj tri úmrtia spôsobené covidom. Vo vážnom stave tam zároveň je 12 nakazených osôb. Covidoví pacienti aktuálne zaberajú v metropole 34 percent nemocničných lôžok. Ak by sa tento údaj zvýšil na 50 percent, bolo by podľa tamojších úradov potrebné zaviesť núdzový stav a ešte prísnejšie opatrenia.



V celom Japonsku pribudlo prinajmenšom 50.200 prípadov nákazy, pričom rekordné prírastky za uplynulý deň hlásilo podľa tamojších médií takmer 30 z celkového počtu 47 japonských prefektúr.



V Japonsku je plne zaočkovaných už viac ako 78 percent obyvateľov. Tretiu posilňujúcu dávku vakcíny však zatiaľ dostalo len približne 1,5 percenta tamojšej populácie.



Japonské ministerstvo zdravotníctva odobrilo v piatok - v snahe posilniť očkovaciu kampaň v krajine - očkovanie detí vo veku päť až 11 rokov vakcínou od spoločnosti Pfizer.