Japonská vesmírna agentúra preložila štart nosnej rakety H3 na sobotu

Tokio 14. februára (TASR) - Japonská vesmírna agentúra JAXA v stredu uviedla, že štart nosnej rakety novej generácie typu H3 preložila na sobotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Druhý skúšobný let rakety H3 bol pôvodne plánovaný na štvrtok, no JAXA sa ho v utorok rozhodla odložiť pre očakávané nepriaznivé počasie na juhozápade Japonska, kde sa nachádza vesmírne stredisko Tanegašima. Japonská vesmírna agentúra dodala, že v prípade ďalších komplikácií chce štart uskutočniť v inom termíne do konca marca.



JAXA pracuje na vývoji nosnej rakety H3 už viac ako desať rokov, ide o nástupcu rakety H-IIA, ktorá má pred vyradením z prevádzky naplánované už iba dva štarty.



Prvý let rakety H3 vlani v marci skončil neúspechom, keď došlo k jej zlyhaniu krátko po štarte z vesmírneho centra. Cieľom druhého skúšobného letu je dostať raketu na plánovanú trajektóriu, priblížila JAXA. Dodala, že zároveň chce na obežnú dráhu Zeme umiestniť dva pozorovacie mikrosatelity.