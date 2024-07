Japonsko kritizuje rozhodnutie Ruska zakázať vstup 13 biznismanom

Tokio 24. júla (TASR) - Japonsko v stredu protestovalo proti rozhodnutiu Ruska, ktoré v utorok zakázalo šéfovi spoločnosti Toyota a ďalším 12 vysokopostaveným predstaviteľom japonského biznisu vstup do krajiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok zverejnilo zoznam 13 japonských občanov a uviedlo, že Moskva im natrvalo zakáže vstup do krajiny. Ide o reakciu na "pokračujúce sankcie Japonska voči našej krajine v súvislosti so špeciálnou vojenskou operáciou", uviedlo ruské ministerstvo vo svojom vyhlásení.



"Opatrenia, ktoré tentoraz oznámilo Rusko, obmedzia spravodlivú činnosť japonských spoločností a sú absolútne neprijateľné," povedal hlavný tajomník vlády Jošimasa Hajaši. Oznámil, že Tokio podalo námietku a že všetky japonské sankcie voči Rusku vyplývajú z ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá je jasným porušením medzinárodného práva.



Ruské ministerstvo podľa AFP nevysvetlilo, ako boli osoby vybrané na zoznam, na ktorom sa nenachádzajú šéfovia veľkých japonských firiem, ako sú Mitsubishi, Honda a Sony.



Japonsko výrazne podporuje postoj Západu k Ukrajine, poskytuje Kyjevu finančnú a materiálnu podporu a uvaľuje sankcie na ruské osoby a organizácie.



Ústava Japonska obmedzuje jeho vývoz zbraní. V decembri však Tokio uvoľnilo kontrolu vývozu zbraní, aby mohlo predávať rakety Patriot domácej výroby do Spojených štátov. Cieľom tohto kroku bolo doplniť zásoby amerických raketových systémov protivzdušnej obrany, ktoré sa vyčerpali kvôli dodávkam na Ukrajinu.