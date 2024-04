Kvôli nevychovaným turistom zablokujú populárny výhľad na horu Fudži

Tokio 26. apríla (TASR) - Japonské úrady sa chystajú osadiť obrovskú čiernu bariéru, ktorá bude brániť v populárnom výhľade na ikonickú horu Fudži. Na takýto krok ich podnietili davy nevychovaných zahraničných turistov, píše TASR podľa piatkovej správy agentúry AFP.



Istý nemenovaný predstaviteľ mesta Fudžikawagučiko informoval, že s osádzaním sieťovej bariéry - vysokej 2,5 metra a dlhej zhruba 20 metrov - sa začne už na budúci týždeň. "Je poľutovaniahodné, že to musíme urobiť kvôli niektorým turistom, ktorí nedokážu rešpektovať pravidlá," povedal pre AFP.



Opatrenia tohto druhu už prijalo aj Kjóto, kde tento rok zakázali turistom v dôsledku ich nevhodného správania vstup do bočných uličiek štvrte, v ktorej žijú gejše. AFP pripomína, že do Japonska ročne prichádza obrovský počet turistov, pričom v marci prvýkrát toto číslo presiahlo tri milióny za jediný mesiac.



Sopečnú horu Fudži, ktorá je najvyšším vrchom v Japonsku, si zvykli fotografovať z mnohých miest letoviska Fudžikawagučika, odkiaľ je dobre viditeľná. Obzvlášť obľúbená je vyhliadka, kde sa majestátna sopka nachádza za obchodom so zmiešaným tovarom zo siete Lawson. Turistom totiž poskytuje zaujímavý kontrast, pričom na sociálnych sieťach údajne práve preto označujú miesto za "veľmi japonské".



Zahraniční turisti sa však podľa predstaviteľov mesta často nesprávajú dobre, miesto býva preľudnené, a oni ignorujú dopravné značky či upozornenia. Práve preto sa mesto rozhodlo nainštalovať v tejto lokalite zmienenú obrovskú bariéru.



Pred náporom turistov má okrem iného chrániť aj priľahlú zubnú kliniku. Aj pred ňou totiž turisti občas parkujú bez povolenia a dokonca sa našli aj takí, ktorí sa pre lepší výhľad na horu Fudži pokúšali vyliezť na jej strechu. Mesto si podľa slov citovaného predstaviteľa neželalo, aby situácia dospela až do tohto bodu, v súčasnosti však plánuje zástenu osadiť a ponechať až do vtedy, kým nedôjde k jej výraznému zlepšeniu.