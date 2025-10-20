< sekcia Zahraničie
Japonské strany LDP a JIP podpísali koaličnú dohodu
Nový predseda vlády by sa mal koncom mesiaca zúčastniť na viacerých podujatiach vrátane medzinárodných summitov v Malajzii a Južnej Kórei.
Autor TASR
Tokio 20. októbra (TASR) - Japonská Liberálnodemokratická strana (LDP) a jej nový koaličný partner, Japonská strana obnovy (JIP), v pondelok podpísali koaličnú dohodu. Nová koalícia tak otvorí cestu Sanae Takaičiovej stať sa vôbec prvou ženou na premiérskom poste v Japonsku. Hlasovanie o jej vymenovaní sa uskutoční už v utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dohodu s reformistickou pravicovou JIP uzavrela LDP na poslednú chvíľu – len deň pred hlasovaním dolnej komory parlamentu o vymenovaní Takaičiovej za piateho predsedu vlády v krajine za posledných päť rokov.
Snahu Takaičiovej však ohrozil rozpad vládnej koalície LDP so stranou Komeitó po 26 rokoch. Bývalý koaličný partner uviedol, že LDP sa nepostavila uspokojivo k škandálu s nepriznanými peniazmi pre svoju kampaň. Znepokojila ho aj predchádzajúca ostrá rétorika Takaičiovej voči Číne a jej pravidelné návštevy šintoistickej svätyne Jasukuni zasvätenej vojakom a civilistom, ktorí zomreli v boji za japonského cisára. Na zozname uctievaných vo svätyni sa nachádzajú aj vojnoví zločinci.
Hoci stranám LDP a JIP na väčšinu spoločne chýbajú dve kreslá v dolnej komore parlamentu, Takaičiová zrejme uspeje, pretože v druhom kole hlasovania potrebuje získať už len viac hlasov ako iní kandidáti. Ak Takaičiová zvíťazí, ujme sa funkcie ešte v ten istý deň.
„Veľmi sa teším na spoluprácu s vami pri úsilí o posilnenie japonskej ekonomiky a premenu Japonska na krajinu, ktorá bude zodpovedná voči budúcim generáciám,“ povedala Takaičiová spolupredsedovi strany JIP Hirofumiovi Jošimurovi pri podpise dohody.
Jošimura povedal, že je presvedčený, že strany „sú na jednej lodi, pokiaľ ide o túžbu posunúť Japonsko vpred“.
Nový predseda vlády by sa mal koncom mesiaca zúčastniť na viacerých podujatiach vrátane medzinárodných summitov v Malajzii a Južnej Kórei. Očakáva sa tiež, že Japonsko navštívi americký prezident Donald Trump.
Dohodu s reformistickou pravicovou JIP uzavrela LDP na poslednú chvíľu – len deň pred hlasovaním dolnej komory parlamentu o vymenovaní Takaičiovej za piateho predsedu vlády v krajine za posledných päť rokov.
Snahu Takaičiovej však ohrozil rozpad vládnej koalície LDP so stranou Komeitó po 26 rokoch. Bývalý koaličný partner uviedol, že LDP sa nepostavila uspokojivo k škandálu s nepriznanými peniazmi pre svoju kampaň. Znepokojila ho aj predchádzajúca ostrá rétorika Takaičiovej voči Číne a jej pravidelné návštevy šintoistickej svätyne Jasukuni zasvätenej vojakom a civilistom, ktorí zomreli v boji za japonského cisára. Na zozname uctievaných vo svätyni sa nachádzajú aj vojnoví zločinci.
Hoci stranám LDP a JIP na väčšinu spoločne chýbajú dve kreslá v dolnej komore parlamentu, Takaičiová zrejme uspeje, pretože v druhom kole hlasovania potrebuje získať už len viac hlasov ako iní kandidáti. Ak Takaičiová zvíťazí, ujme sa funkcie ešte v ten istý deň.
„Veľmi sa teším na spoluprácu s vami pri úsilí o posilnenie japonskej ekonomiky a premenu Japonska na krajinu, ktorá bude zodpovedná voči budúcim generáciám,“ povedala Takaičiová spolupredsedovi strany JIP Hirofumiovi Jošimurovi pri podpise dohody.
Jošimura povedal, že je presvedčený, že strany „sú na jednej lodi, pokiaľ ide o túžbu posunúť Japonsko vpred“.
Nový predseda vlády by sa mal koncom mesiaca zúčastniť na viacerých podujatiach vrátane medzinárodných summitov v Malajzii a Južnej Kórei. Očakáva sa tiež, že Japonsko navštívi americký prezident Donald Trump.