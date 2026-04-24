Japonsko: Lesné požiare ohrozujú obývané oblasti prefektúry Iwate
Do piatkového rána zničili lesné požiare v horských oblastiach prefektúry Iwate za dva dni vyše 400 hektárov pôdy.
Autor TASR
Tokio 24. apríla (TASR) - Lesné požiare šíriace sa v severnej časti Japonska ohrozovali v piatok obývané oblasti v prefektúre Iwate. Tamojšie úrady vyzvali viac ako 2500 ľudí na evakuáciu z domovov, uviedla vláda v Tokiu a miestne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Do piatkového rána zničili lesné požiare v horských oblastiach prefektúry Iwate za dva dni vyše 400 hektárov pôdy. Vidieť bolo možné plamene šíriace sa k domom v meste Ocuči, zatiaľ čo sa z neďalekého lesa valil dym.
Požiar prinútili úrady vydať evakuačné varovania pre viac než 2500 ľudí. Na uhasenie plameňov zmobilizovali približne 700 hasičov a 13 hasiacich lietadiel.
Požiar podľa výpovedí miestnych obyvateľov ničil cédrové lesy.
Riziko požiarov zvyšujú v krajine čoraz suchšie zimy. Požiar, ktorý vypukol v meste Ofunato v prefektúre Iwate začiatkom minulého roka, bol najhorším v Japonsku za viac ako polstoročie, pripomína AFP.
