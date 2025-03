OBROVSKÝ LESNÝ POŽIAR: Na severe Japonska zasahuje 1700 hasičov

Tokio 3. marca (TASR) - Takmer 1700 hasičov bojuje s najväčším lesným požiarom v Japonsku za posledné tri desaťročia, oznámili v pondelok tamojšie úrady. Asi 4600 obyvateľov sa na severe krajiny naďalej nemôže vrátiť do svojich domovov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Požiar neďaleko severojaponského mesta Ofunato od štvrtka spálil približne 2100 hektárov územia a s plameňmi v súčasnosti bojujú hasiči zo 14 japonských regiónov vrátane jednotiek z Tokia. Zasahuje aj 16 vrtuľníkov.



Odhaduje sa, že požiar do nedele poškodil 84 budov, hoci podrobnosti sa ešte stále vyhodnocujú, uviedli úrady. V dôsledku ničivého ohňa zahynul minulý týždeň najmenej jeden človek.



Podľa vládnych údajov počet lesných požiarov v Japonsku od ich najväčšieho výskytu v 70. rokoch minulého storočia klesol. V roku 2023 ich však bolo v celej krajine približne 1300, prevažne v období od februára do apríla, keď je podľa AFP suchší vzduch a silnejší vietor.