Japonsko má podľa nového mapovania o vyše 7000 ostrovov viac

Tokio 3. marca (TASR) — Japonsko tvorí 14.125 ostrovov. To je oveľa viac, ako sa uvádza v oficiálnych materiáloch. Vyplýva to z výsledkov analýzy, ktorú v piatok zverejnil japonský Úrad pre geopriestorové informácie (GSI). TASR správu prevzala z televízie CNN.



Uvedený počet ostrovov je výsledkom najnovšieho digitálneho mapovania GSI ukázalo. Pôvodné oficiálny údaj, ktorý sa používal od roku 1987, bol 6852 ostrovov a vychádzal zo zistení japonskej pobrežnej stráže.



GSI zdôraznil, že upravený počet ostrovov je potrebné pripísať modernejším a detailnejším mapovacím technológiám. Neznamená to, že sa zväčšilo územie Japonska.



Pri počítaní ostrovov bolo pritom použité rovnaké kritérium, ako pred 35 rokmi — GSI ako ostrov započítal každú samostatnú plochu s obvodom najmenej 100 metrov. Nový údaj nezahŕňa umelo vytvorené územia.



CNN pripomína, že Japonsko si robí nárok na južné Kurilské ostrovy, ktoré patria Rusku a nazýva ich Severné teritóriá. Spor o tieto ostrovy trvá od čias druhej svetovej vojny.