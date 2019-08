Japonsko má problém so skladovaním rádioaktívnej vody z Fukušimy

Spoločnosť momentálne skladuje v približne 1000 nádržiach viac ako milión ton spracovanej, ale rádioaktívnej vody. Experti odporúčajú jej riadené vypustenie do mora.

Tokio 9. augusta (TASR) - Spoločnosť, ktorá má na starosť správu japonskej jadrovej elektrárne Fukušima I, poškodenej v dôsledku ničivého zemetrasenia v roku 2011, nebude mať do troch rokov kde skladovať obrovské množstvo rádioaktívnej vody. Rastie tak tlak na vládu a miestne obyvateľstvo, ktoré nevedia dosiahnuť zhodu v otázke týkajúcej sa budúcnosti rádioaktívnej vody. V piatok o tom informovala agentúra AP.



Spoločnosť momentálne skladuje v približne 1000 nádržiach viac ako milión ton spracovanej, ale rádioaktívnej vody. Experti odporúčajú jej riadené vypustenie do mora, avšak miestni obyvatelia sú proti takémuto postupu.



Experti však v tejto súvislosti upozorňujú na to, že skladovanie kontaminovanej vody predstavuje hrozbu radiácie a komplikuje úsilie o dekontamináciu elektrárne.



Elektráreň Fukušima I silno poškodilo zemetrasenie a následné vlny cunami z 11. marca 2011. Prírodný živel vyradil z činnosti chladiace systémy elektrárne, spôsobil prehriatie jej reaktorov a následne únik radiácie do okolia. Išlo o najhoršiu jadrovú katastrofu od výbuchu v Černobyli v roku 1986.



Likvidácia následkov katastrofy v komplexe elektrárne potrvá celé desaťročia. Jednou z najťažších úloh bude odstraňovanie roztaveného paliva zvnútra reaktorov, ktoré by sa malo začať v roku 2021.