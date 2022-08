V Japonsku hľadajú netradičných zamestnancov - bábätká pre dôchodcov

Tokio 30. augusta (TASR) - Domov dôchodcov v južnom Japonsku hľadá nových zamestnancov na veľmi dôležitú prácu – robiť spoločnosť jeho obyvateľom a vyčarovať im úsmev na tvári. Musia mať najviac štyri roky a za svoju prácu sú platení plienkami a dojčenskou výživou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Opatrovníci budúcich zamestnancov domova dôchodcov v meste Kitakjúšú v prefektúre Fukuoka musia podpísať zmluvu, v ktorej sa stanovuje, že bábätká a batoľatá sa môžu dostaviť do práce "kedykoľvek sa im zachce". Zmluva im tiež umožňuje dať si prestávku, "keď sa cítia hladní, ospalí alebo podľa nálady".



Rodičia do tejto netradičnej služby prihlásili viac ako 30 detí. Kimie Gondová, vedúca domova dôchodcov, si ich "najíma", aby zlepšili náladu viac ako 100 obyvateľov domova vo veku zhruba 80 rokov.



"Už len pohľad na bábätká vyvoláva u našich obyvateľov úsmev," povedala Gondová pre AFP. Dodala, že "neexistuje žiadny rozpis zmien ani nič podobné".



Inzerát s ponukou práce pripnutý na stene v zariadení informuje budúcich pracovníkov, že ako odmenu za svoje služby dostanú plienky a dojčenskú výživu. Hlavnou – a možno jedinou – zodpovednosťou úspešných kandidátov bude prechádzať sa po domove dôchodcov so svojimi opatrovníkmi. "Bábätká zostávajú po celý čas so svojimi matkami. Je to, akoby ich vzali na prechádzku do parku," povedala Gondová.



Obyvatelia domova sú z nového "personálu" nadšení. Ako píše AFP, zdravili ich, nadväzovali rozhovory alebo im ponúkali objatia.



"Sú roztomilí. Pripomína mi to časy, keď som ja sám bol rodičom," povedal jeden z obyvateľov pre miestnu televíznu stanicu.



Aj pani Gondová považuje pracovné výsledky detí za vynikajúce. "Niektoré deti vychádzajú s našimi obyvateľmi tak dobre, že sú teraz ako skutoční starí rodičia a vnúčatá," povedala.