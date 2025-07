Japonsko malo v období od januára do júna rekordný počet turistov

Tokio 16. júla (TASR) - Japonsko počas prvých šiestich mesiacov tohto roka navštívil rekordný počet turistov. Podľa oficiálnych údajov pricestovalo do krajiny až 21,5 milióna ľudí, čo predstavuje 21-percentný medziročný nárast. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Počet turistov za šesť mesiacov presiahol 20 miliónov, čo je najviac v histórii,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení Japonská organizácia cestovného ruchu (JNTO). Len v júni sa počet turistov zvýšil o 7,6 percenta na rekordných 3,4 milióna, a to aj v dôsledku školských prázdnin, dodala JNTO.



K novému rekordu prispel tiež väčší počet turistov z Číny, Južnej Kórey, Singapuru, Indie, Spojených štátov a Nemecka.



U návštevníkov z Hongkongu zaznamenalo Japonsko v júni prepad o 33,4 percenta a za prvých šesť mesiacov v tomto roku ich celkový počet klesol o 0,4 percenta na 1,27 milióna osôb.



JNTO odôvodňuje tento pokles internetovými fámami varujúcimi pred údajným silným zemetrasením, ktoré má Japonsko zasiahnuť. Niektoré takéto príspevky sa odvolávali na japonský manga komiks, ktorý predpovedá veľkú prírodnú katastrofu v júli 2025. Tamojšia vláda opakovane poprela pravdivosť týchto fám.



AFP pripomína, že Tokio si stanovilo cieľ do roku 2030 takmer zdvojnásobiť počet turistov na 60 miliónov ročne.