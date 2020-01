Ministerka odsúdila exšéfa Nissanu za kritiku právneho systému

Tokio/Bejrút 9. januára (TASR) - Japonská ministerka spravodlivosti Masako Moriová na štvrtkovej tlačovej konferencii odsúdila obvinenia z nespravodlivého právneho systému Japonska, ktoré v stredu vyslovil bývalý predseda predstavenstva automobilky Nissan Carlos Ghosn po tom, ako sa mu podarilo z Japonska pred súdnym procesom utiecť do Libanonu. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Ghosn usporiadal v libanonskej metropole Bejrút v stredu 2,5-hodinovú tlačovú konferenciu, na ktorej prvýkrát od svojho úteku verejne prehovoril. Vyhlásil, že z Japonska ušiel pred "nespravodlivým" právnym systémom, ktorý by mu neumožnil férový súdny proces. Tokijskí prokurátori sa k nemu údajne správali "brutálne", vypočúvali ho niekedy až osem hodín denne bez prítomnosti právnika a snažili sa ho prinútiť k priznaniu, uviedol.



Moriová jeho tvrdenia označila za nepravdivé, kritiku za abstraktnú, nejasnú a nepodloženú, ako napísala agentúra AP. Dodala, že nič nemôže ospravedlniť skutočnosť, že nelegálne ušiel z Japonska. Ghosnov útek z procesu by sám osebe "mohol predstavovať zločin", ktorý by nebol tolerovaný v žiadnej krajine, povedala.



Ghosn má vo štvrtok predstúpiť pred libanonského generálneho prokurátora, uviedol pre DPA súdny zdroj. Má sa tam vyjadriť k tzv. červenému oznámeniu Interpolu, čiže žiadosti o medzinárodný zatykač na jeho osobu, o ktorý požiadalo Japonsko.



Libanon a Japonsko medzi sebou nemajú uzatvorenú dohodu o vydávaní, na základe ktorej by mohli Ghosna - s libanonským, francúzskym a brazílskym občianstvom - vydať do Tokia. Ghosn uviedol, že je pripravený postaviť sa pred súd v ktorejkoľvek z trojice krajín, v ktorých má občianstvo.



Ghosna zatkli v Tokiu v novembri 2018, a to pre podozrenia z výrazného podhodnocovania svojich príjmov v rokoch 2011-2015 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely. Po zatknutí prišiel o kreslo predsedu predstavenstva Nissanu a celej aliancie Renault–Nissan–Mitsubishi, aj o post šéfa Renaultu.



Vo väzbe strávil spolu 130 dní, následne ho prepustili na kauciu. Súdny proces s ním sa mal v Japonsku uskutočniť na jar tohto roku.



Ghosn vznesené obvinenia popiera. Označil ich za nepodložené.