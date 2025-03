Japonsko musí mužovi odsúdenému na smrť vyplatiť odškodné 1,3 mil. eur

Tokio 25. marca (TASR) - Japonský súd nariadil vláde, aby 89-ročnému Japoncovi vyplatila 217 miliónov jenov (1,33 milióna eur) ako odškodné za to, že ho takmer polstoročie neoprávnene zadržiavali vo väzení za štvornásobnú vraždu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Bývalý profesionálny boxer Iwao Hakamada bol prvýkrát zadržaný v roku 1966. K vražde svojho zamestnávateľa, jeho manželky a ich dvoch detí v meste Šizuoka sa pôvodne priznal po 20 dňoch vypočúvania, počas ktorého ho podľa jeho slov bili a vyhrážali sa mu. V priebehu súdneho procesu svoje priznanie odvolal.



Za nevinného v prípade vrážd, za ktoré strávil vo väzení 46 rokov - väčšinou v tzv. cele smrti - ho vyhlásili vlani v septembri. Súd dospel k záveru, že polícia manipulovala s dôkazmi a že Hakamada podstúpil neľudské výsluchy. Predpokladá sa, že je najdlhšie žijúcim človekom odsúdeným na smrť.



Výška odškodného, ktorú od japonskej vlády žiada, môže byť podľa jeho právnikov vôbec najvyššia, aká by bola kedy v Japonsku udelená. Podľa štátnych zákonov má oslobodená osoba nárok na 12.500 jenov (zhruba 76 eur) za každý jeden deň strávený vo väzení.



Japonsko a Spojené štáty sú jedinými veľkými industrializovanými demokraciami, kde platí a aj sa vykonáva trest smrti. V Japonsku má absolútny trest širokú podporu verejnosti.



V povojnovej histórii Japonska je Hakamada piatym odsúdeným na smrť, ktorému bolo umožnené obnovenie jeho súdneho procesu. Do oslobodenia odsúdencov vyústili aj všetky štyri predchádzajúce prípady.