Muž podozrivý z vraždy Abeho podstúpi vyšetrenie duševného stavu

Ľudia kladú kvety a modlia sa za bývalého premiéra Šinzó Abeho v chráme Zojoji pred jeho pohrebom v utorok 12. júla 2022 v Tokiu. Foto: TASR/AP

Tokio 23. júla (TASR) - Muž podozrivý z atentátu na japonského expremiéra Šinzóa Abeho podstúpi vyšetrenie duševného stavu, v ktorom sa nachádzal v čase spáchania vraždy. Posudok by mal byť hotový približne koncom novembra, pričom počas skúmania jeho mentálneho zdravia bude kriminálne vypočúvanie pozastavené. V sobotu o tom informovali lokálne médiá, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.Okresný súd v meste Nara v piatok schválil žiadosť miestnej prokuratúry ohľadom vyhotovenia psychiatrického posudku 41-ročného Tecuju Jamagamiho, napísal denník Asahi šimbun citujúc zdroje z vyšetrovania. Predtým než prokuratúra prijme rozhodnutie, či voči Jamagamimu vznesie obžalobu, určí, či môže niesť trestnoprávnu zodpovednosť.K Abeho vražde došlo 8. júla počas jeho prejavu v rámci predvolebnej kampane v meste Nara na západe Japonska, len dva dni pred voľbami do hornej komory parlamentu. Podozrivý atentátnik Jamagame sa nachádza vo väzbe. Po svojom zadržaní povedal, že konal z nenávisti voči kontroverznej Cirkvi zjednotenia, známej aj pod názvom Munova sekta, ktorú Abe v Japonsku podporoval. Matka atentátnika totiž tejto organizácii venovala značné finančné dary, ktoré viedli k jej bankrotu.Abe bol najdlhšie slúžiacim premiérom Japonska a významné miesto vo verejnom živote zastával aj po tom, čo zo svojej funkcie v roku 2020 odstúpil pre zdravotné problémy. Abe bol však aj kritizovaný, a to pre svoju nacionalistickú agendu a nepotizmus.