Na výletnej lodi Costa Atlantica v Japonsku potvrdili koronavírus

Tokio 23. apríla (TASR) – Najmenej 48 členov posádky výletnej lode zakotvenej pri japonskom meste Nagasaki pozitívne otestovali na kronavírus. Miestne úrady to potvrdili vo štvrtok, píše AFP.



Úrady dúfajú, že sa im do konca týždňa podarí otestovať všetkých členov posádky. Vo štvrtok by mali urobiť od 200 do 300 testov.



Výletná loď Costa Atlantica priplávala do Nagasaki v januári so 600 ľuďmi na palube, aby tam prešla niekoľkými opravami.



Prevádzkovateľ lode uplynulý víkend kontaktoval úrady z dôvodu podozrenia na prítomnosť koronavírusu na palube. V pondelok testy odhalili štyroch nakazených, v stredu ich bolo už 34 a vo štvrtok 48. Dosiaľ otestovali takmer 130 ľudí na palube.



Väčšina nakazených je v samoizolácii vo svojich kajutách. Jedného museli previezť do nemocnice, keďže jeho stav si vyžadoval pripojenie na pľúcnu ventiláciu.



Japonsko už má skúsenosť s koronavírusom na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá 20. januára vyplávala z japonského prístavu Jokohama a po svojom návrate začiatkom februára sa viac ako dva týždne nachádzala v karanténe. Na palube potvrdili celkovo 705 prípadov nákazy koronavírusom a 13 úmrtí.



V Japonsku epidémia zatiaľ neprepukla v rozmeroch, aké sme videli v Európe či v Spojených štátoch. Dosiaľ sa v krajine nakazilo 11 950 ľudí, 299 zomrelo a 1424 sa už vyliečilo.