Tokio 25. februára (TASR) - Japonec, ktorý dostal osvedčenie ako najstarší muž na svete, zomrel vo veku 112 rokov.



Guinnessova kniha rekordov odovzdala osvedčenie Čitecuovi Watanabemu 12. februára. Táto organizácia a japonské pohrebníctvo v utorok potvrdili, že zomrel v nedeľu. Príčinu smrti neuviedli.



V poslednom čase sa nebol schopný najesť a niekoľko dní pred smrťou dostal horúčku a mal problémy s dýchaním, uviedol denník Mainiči.



Po Watanabem zostalo päť detí, 12 vnúčat, 16 pravnúčat a jedno prapravnúča.



Watanabe sa narodil v roku 1907 a 18 rokov pracoval na Taiwane. Po návrate do severojaponskej prefektúry Niigata pracoval až do dôchodku pre miestnu vládu.



Na rodinnej farme pestoval ovocie a zeleninu, taktiež bonsaje a v obľube mal veterníky so šľahačkou. Na otázku, v čom spočíva tajomstvo jeho dlhovekosti, Watanabe odpovedal: "Nerozčuľujte sa a usmievajte sa."



Najstaršou osobou na svete je 117-ročná Japonka Kane Tanakaová, dodáva agentúra AP.