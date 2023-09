Japonsko nasadí proti záškolákom roboty, depresia prispieva k cukrovke

Bratislava 8. septembra (TASR) – Vo svete vedy sa v uplynulom týždni objavilo viacero zaujímavých správ. Vývojové zmeny lakťa pomáhali predkom ľudí pri lezení, Japonsko nasadí do boja proti záškoláctvu roboty a depresia môže prispieť k rozvoju cukrovky druhého typu. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Ramenný kĺb schopný rotácie a schopnosť vystrieť lakťový kĺb sa u našich predkov-primátov pravdepodobne vyvinuli ako prirodzený brzdiaci systém, ktorý im umožňoval bezpečne zliezť so stromov. Vyplýva to z výsledkov štúdie z univerzity Dartmouth College v americkom štáte New Hampshire.



U ľudoopov a prvých ľudí sa podľa štúdie tieto schopnosti vyvinuli s cieľom spomaliť ich pohyb pri zliezaní zo stromov. Vedci z Dartmouth College štúdiu zverejnili v žurnále Royal Society Open Science. Pri výskume využili športovú analýzu a softvér, aby porovnali videá a fotografie šimpanzov a druhu malých opíc zo západnej Afriky pri lezení vo voľnej prírode.



Japonské mesto Kumamoto plánuje použiť robotov na to, aby žiakom umožnilo virtuálnu účasť na vyučovaní. Chce takto obmedziť rastúce záškoláctvo spôsobené šikanou a úzkosťami žiakov, uviedli v stredu miestni predstavitelia.



Žiaci budú môcť robotov, ktorí ich v škole fyzicky nahradia, ovládať z domu. Podľa japonských médií bude robot s výškou jeden meter samohybný a žiak bude môcť prostredníctvom neho chodiť na hodiny, diskutovať so spolužiakmi či sa zúčastňovať na rôznych podujatiach.



Depresia môže priamo prispieť k rozvoju cukrovky druhého typu (DM 2). Vyplýva to z výskumu expertov z Univerzity v Surrey v Spojenom kráľovstve.



"Táto mimoriadne významná štúdia nám prináša nové poznatky o spojitosti genetiky, diabetu druhého typu a depresie a potvrdzuje, že depresia môže prispieť k rozvoju tohto typu diabetu," uviedla Elisabet Robertsonová, riaditeľka pre oblasť výskumu v Diabetes UK.



Výsledky štúdie podľa nej môžu zdravotníkom pomôcť zlepšiť starostlivosť a podporu pre ľudí trpiacich depresiami a zabrániť výskytu ďalších prípadov metabolického ochorenia diabetes mellitus druhého typu (DM 2). Vedci však žiadnu priamu príčinnosť medzi depresiou a DM 2 nepotvrdili.