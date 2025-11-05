< sekcia Zahraničie
Japonsko nasadilo v boji proti medveďom vojakov
Autor TASR
Tokio 5. novembra (TASR) - Japonsko začalo v stredu nasadzovať vojakov do oblasti na severe krajiny, kde zaznamenali vlnu smrtiacich útokov medveďov. Ich počet tento rok dosiahol rekordnú úroveň, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Vláda novej japonskej premiérky Sanae Takaičiovej sa snaží vypracovať balík špeciálnych opatrení na riešenie tejto krízy, ktorej výsledkom bolo od apríla dovedna 12 úmrtí a vyše 100 ľudí utrpelo zranenia.
Japonsko má prísne zákony týkajúce sa zbraní, preto vojaci nebudú nosiť strelné zbrane ani loviť zvieratá. Namiesto toho budú vybavení sprejmi proti medveďom, palicami, štítmi, okuliarmi, nepriestrelnými vestami a sieťami na odchyt, uviedlo japonské ministerstvo obrany.
Tohtoročná slabá úroda žaluďov podľa odborníkov spôsobila, že väčší počet medveďov prichádza hľadať potravu do miest, a to najmä v severných regiónoch ako sú prefektúry Akita a Iwate. AFP uvádza viacero príčin výskytu medveďov v obývaných oblastiach vrátane poklesu počtu obyvateľov a klimatických zmien.
Japonské ozbrojené sily súhlasili, že poskytnú logistickú pomoc vidieckym oblastiam vrátane prepravy pascí na medvede, poľovníkov a odchytených medveďov.
Japonský kabinet minulý týždeň zvolal mimoriadne zasadnutie venované tejto kríze a oznámil, že do polovice novembra predloží balík príslušných opatrení. Ten bude pravdepodobne zahŕňať zvýšenie počtu poľovníkov, ktorí môžu reagovať na najnaliehavejšie situácie - napríklad pozorovanie medveďov v obytných oblastiach.
