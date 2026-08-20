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TRAGÉDIA NA STANICI: Štyria pracovníci zahynuli po zrážke s vlakom
Obeťami sú pracovníci, ktorí podľa televízie Nippon TV odstraňovali burinu v okolí železničnej trate.
Autor TASR
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Tokio 20. augusta (TASR) - Na železničnej stanici neďaleko Tokia zrazil vlak vo štvrtok štyri osoby. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie úrady, píše TASR.
Incident sa odohral na stanici Šin-Kanuma severne od Tokia, ozrejmil miestny hasičský zbor. Obeťami sú pracovníci, ktorí podľa televízie Nippon TV odstraňovali burinu v okolí železničnej trate. Jeden z hasičov pre AFP potvrdil, že všetky štyri osoby zomreli.
Iný predstaviteľ hasičského zboru pre AFP pôvodne uviedol, že po príchode záchranných zložiek traja pracovníci boli stále uviaznutí pod vlakom a ďalší bol na nástupišti.
„Pred prevozom do nemocnice boli všetci štyria v bezvedomí,“ povedal pre AFP. Záchranárov na miesto nešťastia privolali o 10.47 h miestneho času (3.47 h SELČ).
Japonské železnice patria medzi najbezpečnejšie na svete Smrteľné nehody sú mimoriadne zriedkavé najmä vďaka vysokej úrovni údržby, odborného výcviku či využívaniu moderných technológií.
Incident sa odohral na stanici Šin-Kanuma severne od Tokia, ozrejmil miestny hasičský zbor. Obeťami sú pracovníci, ktorí podľa televízie Nippon TV odstraňovali burinu v okolí železničnej trate. Jeden z hasičov pre AFP potvrdil, že všetky štyri osoby zomreli.
Iný predstaviteľ hasičského zboru pre AFP pôvodne uviedol, že po príchode záchranných zložiek traja pracovníci boli stále uviaznutí pod vlakom a ďalší bol na nástupišti.
„Pred prevozom do nemocnice boli všetci štyria v bezvedomí,“ povedal pre AFP. Záchranárov na miesto nešťastia privolali o 10.47 h miestneho času (3.47 h SELČ).
Japonské železnice patria medzi najbezpečnejšie na svete Smrteľné nehody sú mimoriadne zriedkavé najmä vďaka vysokej úrovni údržby, odborného výcviku či využívaniu moderných technológií.