Japonsko nevyšle do Pekingu vládnu delegáciu

Tokio 24. decembra (TASR) - Japonsko neplánuje vyslať vládnu delegáciu na ZOH 2022 v Pekingu, no nechce tento krok nazývať diplomatickým bojkotom. Krajinu bude na februárových ZOH zastupovať prezidentka organizačného výboru OH 2020 v Tokiu Seiko Hašimotová a šéf Japonského olympijského výboru Jasuhiro Jamašita. Na paralympijských hrách 2022 bude mať Japonsko zástupcu v osobe prezidenta národného paralympijského výboru Kazujukiho Moriho.



Hovorca japonskej vlády Hirokazu Macuno potvrdil, že krajina nemá v pláne vyslať do Pekingu politických predstaviteľov, no nechce hovoriť o diplomatickom bojkote. "Japonsko verí, že bežné hodnoty zdieľané medzinárodnou komunitou, ako sú sloboda, ľudské práva a právny poriadok, sú rešpektované aj v Číne. Olympijské hry v Tokiu demonštrovali, že olympiáda a paralympiáda sú festival mieru a športu, ktorý dodáva svetu odvahu," citovala Macuna agentúra AFP. Podľa neho Japonsko dlho zvažovalo tento krok a s čínskou stranou na mnohých úrovniach viedlo diskusie ohľadom ľudských práv.



USA už dávnejšie oznámili diplomatický bojkot ZOH v Pekingu. Zdôvodnili to porušovaním ľudských práv v Číne. Americkí predstavitelia vyhlásili, že považujú kroky čínskej vlády namierené voči Ujgurom a príslušníkom ďalších prevažne moslimských menšín v oblasti Sin-ťiang na západe krajiny za genocídu a zločiny proti ľudskosti. K diplomatickému bojkotu sa následne pridali aj Veľká Británia, Austrália a Kanada.