Japonsko o ďalšie dva roky predĺžilo sankcie voči KĽDR

Tokio 6. apríla (TASR) - O ďalšie dva roky predĺžilo Japonsko platnosť sankcií voči Severnej Kórei, ktoré zaviedlo v spojitosti s jadrovým programom tejto krajiny a únosmi japonských občanov. Informovala o tom agentúra AP.



Japonská vláda sa rozhodla predĺžiť sankcie, ktorých platnosť sa má skončiť 13. apríla, uviedol hlavný tajomník japonského vládneho kabinetu Kacunobu Kató. Sankcie zaviedlo Tokio po prvý raz v roku 2006 a odvtedy ich rozšírilo a viackrát predĺžilo ich platnosť.



Japonské sankcie zakazujú akékoľvek obchodné vzťahy a lodiam registrovaným v KĽDR zabraňujú vstúpiť do prístavov Japonska - okrem prípadov súvisiacich s humanitárnymi cieľmi. Takisto zakazujú lety medzi oboma krajinami, píše AP.



Japonsko sa pridŕža postupu Organizácie Spojených národov, ktorá zaviedla sankcie voči KĽDR v spojitosti s jej jadrovým programom.



Severná Kórea 25. marca otestovala dve balistické rakety. Išlo o prvú takúto skúšku za obdobie približne jedného roka, pripomína AP. Japonsko tento test odsúdilo a označilo ho za porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN



Severná Kórea v roku 2002 priznala, že v 70. a 80. rokoch minulého storočia uniesla 13 japonských občanov s cieľom pripraviť svojich špiónov s oblasti znalostí japonského jazyka a kultúry. Piatim z nich KĽDR v roku 2002 umožnila návrat do Japonska. Pchjongjang tvrdí, že zvyšní zomreli - alebo na územie Severnej Kórey nikdy nevstúpili.



Japonsko je presvedčené, že mohlo dôjsť k únosom viacerých občanov a mnohí z nich ešte môžu byť nažive. Otázky v súvislosti s osudom týchto osôb i so severokórejským jadrovým programom spôsobili, že vzťahy medzi oboma krajinami zostávajú na bode mrazu, analyzuje AP.